İspanya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya, hazırlık maçında İngiltere'de Kolombiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:05
İspanya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Nester Lorenzo'nun ekibi Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

İSPANYA - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

İSPANYA - KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.


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