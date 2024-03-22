İspanya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, hazırlık maçında İngiltere'de Kolombiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Nester Lorenzo'nun ekibi Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İSPANYA - KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
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