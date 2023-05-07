İspanya Kral Kupası'nda zafer Real Madrid'in oldu

Yayınlanma: 07.05.2023 - 09:24

Güncelleme: 07.05.2023 - 09:24

İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi.

Sevilla kentindeki Estadio de La Cartuja'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazanarak kupaya uzanmayı başardı.

RODRYGO SAHNE ALDI

Rodrygo'nun 2. dakikadaki golüyle öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı önde tamamladı. 58. dakikaya gelindiğinde Osasuna, Torro ile eşitliği yakaladı. 70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Rodrygo, Real Madrid'in Kral Kupası zaferinde başrol oynayan isim olmayı başardı.

Real Madrid böylelikle 8 yıl aradan sonra Kral Kupası'nı müzesine götürürken toplamda ise 20. kez mutlu sona ulaşmış oldu.