İspanya La Liga'daki VAR uygulamasında yeni kural!

La Liga yönetimi, yeni sezondan itibaren VAR uygulamasıyla ilgili yeni bir kuralı devreye sokuyor.

COPE'nin haberine göre; teknik direktörler, maç boyunca 2 kez VAR incelemesi talebinde bulunabilecek. Bu incelemelerin olumlu sonuçlanması halinde, teknik direktörler haklarını koruyacak.

COLLINA'DAN YAKIN TAKİP

FIFA Hakem Şefi Pierluigi Collina'nın, sistemin yakından takip edildiğini doğruladığı öğrenildi. Önceki mart ayında IFAB tarafından onaylanan sistem, yakında dünya çapındaki liglerde standart haline gelebilir.

Lig yönetiminin, İspanya 3. Ligi'ne de düşük maliyetli bir VAR sistemi getireceği kaydedildi.