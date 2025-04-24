Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Getafe'yi devirdi!
LaLiga'da Real Madrid, Getafe deplasmanında Arda Güler'in golüyle kazandı. Milli futbolcu 78 dakika sahada kalırken Real Madrid lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.
İspanya LaLiga'da Real Madrid, 33 hafta mücadelesinde Getafe'ye konuk oldu.
Carlo Ancelotti'nin ekibinde Arda Güler maça ilk 11'de başladı.
Milli futbolcu, 21. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği golle takımını öne geçirirken devre bu skorla tamamlandı.
3 PUAN ARDA GÜLER'DEN
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendirmezken Real Madrid 3 puanı hanesine yazdırdı.
Arda Güler, maçın 78. dakikasında yerini Dani Ceballos'a bıraktı.
Real Madrid bu galibiyetle puanını 72 yapıp Barcelona'yla 4 puanlık farkı korudu. LaLiga'da sezonun bitimine 5 hafta kaldı.
SIRADAKİ RAKİP BARCELONA
LaLiga'da haftayı galibiyetle tamamlayan Real Madrid, hafta sonundaki derbide Barcelona ile karşılaşacak.
İspanya Kral Kupası'nın finali El Clasico'ya sahne olacak ve Barcelona ile Real Madrid, 26 Nisan'da karşı karşıya gelecek.
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