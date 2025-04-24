Real Madrid'i ipten aldı: Ancelotti'den Arda Güler'e övgü!
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in golüyle deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.
Real Madrid'in Getafe'yi mağlup ettiği maçta tek gol Arda Güler'den geldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü" ifadelerini kullandı.
Arda'yı Getafe karşısında orta sahanın ortasında oynattığını ve Türk futbolcunun "çok başarılı işler yaptığını" kaydeden Ancelotti, "Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek" ifadelerini kullandı.
Ancelotti, Getafe'ye karşı defansif bir futbol oynadıklarını, hücumda çok fazla etkili olamadıkları belirtti.
Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi.
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