Real Madrid'e Eduardo Camavinga'dan şok haber
Real Madrid'e yıldız futbolcusu Eduardo Camavinga'dan kötü haber geldi. Sol adduktor tendonunda tam yırtık teşhisi konan Camavinga sezonu kapattı.
Real Madrid, 22 yaşındaki Frnasız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan kontrollerde Camavinga'nın sol adduktor tendonunda tam yırtık tespit edildi.
Eduardo Camavinga sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Camavinga, Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.
Etiketler: #Eduardo Camavinga #real madrid #sakatlık
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