İspanya La Liga'da Vedat Muriç fırtınası

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriç'in formasını giydiği Real Mallorca, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Valladolid ile 3-3 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 17:45
İspanya La Liga'da Vedat Muriç fırtınası
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Valladolid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Estadio Jose Zorrilla'da oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Ev sahibi Valladolid 33. dakikada Kike Perez'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarı adeta gol sağanağına dönüştü. Vedat Muriç, 53. dakikada skora eşitliği getirdi. Manu Morlanes, 5 dakika sonra Mallorca'yı öne geçirdi.

Valladolid, 68. dakikada Cyle Larin'in asisti ve Selim Amallah'ın golüyle skora tekrar dengeyi getirdi. Monchu, 86. dakikada ev sahibini 3-2 öne taşıdı.

Vedat Muriç

MURİÇ PUANI GETİRDİ

Mallorca'nın 1 puan için yüklendiği anlarda Cyle Larin, ceza sahası içinde elle oynadı ve hakem Ruiz, VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Vedat Muriç, 90+4. dakikada maçın skorunu tayin etti.

Bu maçtaki 2 golüyle birlikte Vedat Muriç, Mallorca formasıyla çıtkığı 27 maçta 13 gol ve 3 asistin altına imza attı.

Bu sonucun ardından Mallorca 34, Valladolid ise 29 puana yükseldi.

Mallorca, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Valladolid ise Villarreal deplasmanına gidecek.


Vedat Muriç Mallorca Valladolid la liga

İlgili Haberler

Barcelona, La Liga Başkanı Javier Tebas'ı istifaya davet etti

Barcelona, La Liga Başkanı Javier Tebas'ı istifaya davet etti
La Liga'da alt sıralardaki Espanyol ve Real Valladolid teknik direktör değişikliğine gitti

La Liga'da alt sıralardaki Espanyol ve Real Valladolid teknik direktör değişikliğine gitti
La Liga'da Real Madrid, Karim Benzema ile çok farklı

La Liga'da Real Madrid, Karim Benzema ile çok farklı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler