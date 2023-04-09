İspanya La Liga'da Vedat Muriç fırtınası

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 17:45

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 17:45

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Valladolid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Estadio Jose Zorrilla'da oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Ev sahibi Valladolid 33. dakikada Kike Perez'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarı adeta gol sağanağına dönüştü. Vedat Muriç, 53. dakikada skora eşitliği getirdi. Manu Morlanes, 5 dakika sonra Mallorca'yı öne geçirdi.

Valladolid, 68. dakikada Cyle Larin'in asisti ve Selim Amallah'ın golüyle skora tekrar dengeyi getirdi. Monchu, 86. dakikada ev sahibini 3-2 öne taşıdı.

Vedat Muriç

MURİÇ PUANI GETİRDİ

Mallorca'nın 1 puan için yüklendiği anlarda Cyle Larin, ceza sahası içinde elle oynadı ve hakem Ruiz, VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Vedat Muriç, 90+4. dakikada maçın skorunu tayin etti.

Bu maçtaki 2 golüyle birlikte Vedat Muriç, Mallorca formasıyla çıtkığı 27 maçta 13 gol ve 3 asistin altına imza attı.

Bu sonucun ardından Mallorca 34, Valladolid ise 29 puana yükseldi.

Mallorca, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Valladolid ise Villarreal deplasmanına gidecek.