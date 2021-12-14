İspanya Ligi'nin yayın hakları satıldı: 4.95 milyar Euro
İspanya Ligi'nin naklen yayın hakları Movistar ve DAZN'a 4.95 milyar Euro'ya satıldı. Yayıncı kuruluşlar ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Dünyanın önde gelen liglerinden İspanya'da, naklen yalın ihalesi tamamlandı.
NTV Spor'un haberine göre, İspanya Ligi yönetimi, naklen yayınlar konusunda Movistar ve DAZN ile beş yıllığına 4.95 milyar Euro'ya anlaşmaya vardı.
2018'de yapılan bir önceki ihaleyi Telefonica üç yıllığına 2.940 milyon Euro'ya kazanmıştı.
Yayın hakları, televizyon ve internet (OTT) olmak üzere ikiyi ayrıldı. Movistar'ın tüm maçları yayınlayacağı üç hafta dışındaki tüm haftalarda karşılaşmalar iki yayıncı arasında bölüşülecek ve Movistar ile Daz beşer maç yayımlayacak.
"LaLiga Yükseliyor" anlaşması olarak duyurulan yeni işbirliğine göre CVC, Real Madrid ve Barcelona gibi dört takımın onay vermediği anlaşma kapsamında kulüplere 1.999 milyar Euro aktaracak. Yeni şirket bunun karşılığında La Liga'nın yayın hakları ve sponsorluklardan pay alacak.
LaLiga ve CVC yetkilileri amaçlarının izle öde abone sayılarını artırmak olduğunu söylerken, LaLiga'nın açıkladığı verilere göre abone sayıları 2916-17'de 4 milyon iken bu rakam 2020-21'de 2.5 milyon'a düştü. CVC, bu rakamın tekrar 4.4 milyona çıkarılabileceği tahmininde bulunuyor.
La Liga, bir önceki anlaşmaya göre yeni ihale rakamını artıran Avrupa'nın beş büyük ligindeki ilk lig oldu. Almanya, İtalya ve Fransa liglerinde düşüş yaşarken; İngiltere ligi üç sezon için yayın gelirlerini aynı tuttu.
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