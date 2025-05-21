Galatasaray'dan Alvaro Morata itirafı: 'Avrupa şampiyonu ama...'

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu.

İspanyol antrenörün açıklamaları şu şekilde:

"Birçok nedenden dolayı çok önemli bir sezondu. Süper Kupa'daki yenilgi ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizle sezona iyi bir başlangıç yapamadık ancak sezon çok iyi geçti. Üst üste üçüncü kez ligi ve 2018'den bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık."

ALVARO MORATA AÇIKLAMASI

"Türkiye'de tüm tartışmalar daha da körükleniyor. Sosyal medya hesabım yok ama yine de bu gerçeklikten uzak kalamıyorum. Onların gelmesiyle (Jose Mourinho ve Alvaro Morata) ligin daha fazla ilgi gördüğü doğru ve bu yüzden kazanmak için daha da hevesliydik. Tüm tartışmaları en iyi şekilde yönetmeye ve futbola odaklanmaya çalıştık. Ayrıca, bu tarz oyuncularla başarıya ulaşmak çok daha kolay."

"Galatasaray'da geçirdiğim 3 yıl boyunca, Morata kadar bir kulübe ve soyunma odasına bu kadar çabuk adapte olan birini görmedim. Onu futbolcu olarak zaten tanıyoruz, milli takımın kaptanı ve Avrupa şampiyonu ama kişisel olarak da alçakgönüllülüğü beni şaşırttı. Teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar tarafından çok seviliyor."

OKAN BURUK SÖZLERİ

"Okan Buruk ilk günden itibaren bana hem profesyonel hem de kişisel olarak muhteşem davrandı ve bu da başından beri uyum sağlamama çok yardımcı oldu. Sözleşmemde bir yıl daha var ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için heyecanlıyım ama şimdi dinlenme ve kutlama zamanı"

"İstanbul, tehlikeli bir şehir. Burada hiç kaza yapmamak mı, üç yıl üst üste şampiyon olmak mı daha zor bilmiyorum."