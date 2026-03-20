İspanya Milli Takımı'ndan Marco Asensio'ya kötü haber!

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, İspanya Milli Takımı'ndan beklediği daveti alamadı.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Sırbistan ve Mısır ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı. Asensio, açıklanan kadroda kendisine yer bulamadı.

İşte İspanya Milli Takımı'nın kadrosu:

36 MAÇTA 13 GOL, 14 ASİST

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.