İspanya Milli Takımı'ndan Marco Asensio'ya kötü haber!

20.03.2026 14:22:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, İspanya Milli Takımı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, İspanya Milli Takımı'ndan beklediği daveti alamadı.

Fenerbahçe'deki formu ile dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, İspanya Milli Takımı kadrosunda yer almadı.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Sırbistan ve Mısır ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı. Asensio, açıklanan kadroda kendisine yer bulamadı.

İşte İspanya Milli Takımı'nın kadrosu:

Image

36 MAÇTA 13 GOL, 14 ASİST

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.

