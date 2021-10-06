İspanya, Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya'yı 2-1 mağlup etti.

06 Ekim 2021 Çarşamba, 23:44

İtalya ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçında karşı karşıya geldi. EURO 2020 yarı finalinin rövanşı niteliğindeki mücadeyi İspanya 2-1 kazandı.

İlk yarıyı oynadığı futbolla İtalya'yı sürklase eden İspanya gol perdesini 17.dakikada Ferran Torres ile açtı.

İtalya 42. dakikada deneyimli stoper Leonardo Bonucci'nin gördüğü kırmızı kartla bir şok daha yaşadı.

Devrenin bu şekilde tamamlanması beklenirken 45+2'de sahneye tekrar çıkan Torres devrenin skorunu 2-0 İspanya lehine tescilledi.

İkinci yarıda denge uzun süre bozulmasa da 64. dakikada oyuna sonradan giren Lorenzo Pellegrini, skoru 83.dakikada 2-1'e getirdi.

Maçın son dakikalarında uzatmalara gidilme ihtimali doğsa da maç bu şekilde tamamlandı ve İspanya 37 maçtır yenilmezlik serisi bulunan, EURO 2020'nin galibi İtalya'yı 2-1 mağlup etmiş oldu.

Böyle Uluslar Ligi finaline yükselmiş olan İspanya, yarın oynanacak Belçika-Fransa maçının galibiyle eşleşecek.

GAVI İSPANYA TARİHİNE GEÇTİ

İspanya Milli Takımı'na ilk kez çağrılan Barcelonalı oyuncu Gavi, İtalya maçıyla birlikte İspanya Milli Takım tarihine adını yazdırdı. Genç orta saha oyuncusu 17 yaş 62 gün ile İspanya Milli Takım formasını giyen en genç oyuncu olmayı başardı. Gavi'den önceki rekoru ise 17 yaş 284 gün ile Angel Zubieta elinde bulunduruyordu.