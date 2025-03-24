Szoboszlai'den Arda Güler için çirkin paylaşım!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:17

Güncelleme: 24.03.2025 - 09:17

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerken, karşılaşma sırasında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışmada müsabaka sonrasına da taştı.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından Szoboszlai, Arda'ya sert bir tepki gösterdi ve fiziksel temasta bulundu.

Arda Güler de Macar futbolcunun bu hareketine karşılık verince iki futbolcu arasında gerginlik arttı. Milli futbolcunun, rakibine eliyle "Sus" işareti yaparak "Shut Up" (Çeneni kapat) dediği görüldü.

Arda maçtan sonra yaptığı açıklamada "Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz" ifadelerini kullandı.

Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı.

Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.

Szoboszlai maçın ardından yaptığı açıklamada ise A Ligi'nden B Ligi'ne düşmelerine sevinenlerin olduğunu ileri sürerek "Yeniden A Ligi'ne döneceğiz. Ancak bizi kaybederken alkışlamayanlar, kazandığımızda da alkışlamasınlar" dedi.