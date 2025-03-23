Arda Güler'den Dominik Szoboszlai'ye dikkat çeken hareket!
UEFA Uluslar Ligi play-ff turunda Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler'in, rakibi Dominik Szoboszlai'ye yaptığı hareket dikkat çekti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Macaristan deplasmanına konuk oldu.
MACAR RAKİBE "SUS" İŞARETİ
Milli takımda Arda Güler, yaşanan bir pozisyon sonrası Dominik Szoboszlai ile tartışma yaşadı.
Arda Güler, 39. dakikada attığı golün ardından Szoboszlai'ye, "Sus" işareti yaptı.
Etiketler: #Dominik Szoboszlai #arda güler #a milli futbol takımı
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