İspanya'da gündem Alvaro Morata transferi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni golcüsü Alvaro Morata, transferi için bonservis ödenen futbolcular arasında üst sırada bulunuyor.

İspanya'da gündem Alvaro Morata transferi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:52

Galatasaray'ın Milan'dan transferi Alvaro Morata, ilk maçına Gaziantep'te çıkarken bonservisleri ise İspanya'da manşete taşındı.

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sonrasında Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan gibi devlerde devam eden İspanyol oyuncu, Sabah'ın As Gazetesi'nden aktardığına göre; dünya tarihinin en çok bonservis ödenen 5. futbolcusu durumunda.

CHELSEA'DEN REKOR ÖDEME

32 yaşındaki forvet için en yüksek bonservisi Temmuz 2017'de Chelsea 66 milyon Euro ile Real Madrid'e ödedi.

Son olarak ise Galatasaray, Milan'a Morata için 6 milyon Euro kiralama bedeli verdi.

En çok bonservis ödenenlerin başında 400 milyon Euro ile Neymar yer alırken Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo ve Ousmane Dembele de onu takip eden isimler oldu. Morata ise listede 5 numarada.


Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #transfer

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