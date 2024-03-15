İspanya'da gündem Arda Güler!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:12

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:12

Real Madrid forması giyen Arda Güler, gündemden düşmüyor.

İspanyol devinin formasıyla ilk golünü Celta Vigo maçının uzatma dakikalarında atan 19 yaşındaki genç futbolcu, İspanyol medyasında manşetlere çıktı.

Marca, Real Madrid formasıyla en çok gol atan futbolcuları sıraladı. Arda Güler, bu sıralamada 416. sırada yer aldı ve gazetenin manşetine çıktı.

İşte Marca'nın o kapağı:

