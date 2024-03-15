İspanya'da gündem Arda Güler!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, İspanyol basınından Marca'nın kapağında yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:12
İspanya'da gündem Arda Güler!
Abone Ol google-news

Real Madrid forması giyen Arda Güler, gündemden düşmüyor.

İspanyol devinin formasıyla ilk golünü Celta Vigo maçının uzatma dakikalarında atan 19 yaşındaki genç futbolcu, İspanyol medyasında manşetlere çıktı.

Marca, Real Madrid formasıyla en çok gol atan futbolcuları sıraladı. Arda Güler, bu sıralamada 416. sırada yer aldı ve gazetenin manşetine çıktı.

İşte Marca'nın o kapağı:


arda güler haberleri real madrid haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'

İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'
Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Arda Güler gol atmıştı: Celta Vigo'dan Rafael Benitez kararı!

Arda Güler gol atmıştı: Celta Vigo'dan Rafael Benitez kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: 'Türk futbolu için beka sorunu'

Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: 'Türk futbolu için beka sorunu'
Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Kız çocuklarına sakal takıldı

Kız çocuklarına sakal takıldı
THY uyardı! Bu 5 ülkeye dikkat

THY uyardı! Bu 5 ülkeye dikkat
En mutlu ülkeler listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

En mutlu ülkeler listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku!
Fenerbahçe’den Avrupa’da bir ilk: Tek Türk takımı oldu!

Fenerbahçe’den Avrupa’da bir ilk: Tek Türk takımı oldu!