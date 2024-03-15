İspanya'da gündem Arda Güler!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, İspanyol basınından Marca'nın kapağında yer aldı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, gündemden düşmüyor.
İspanyol devinin formasıyla ilk golünü Celta Vigo maçının uzatma dakikalarında atan 19 yaşındaki genç futbolcu, İspanyol medyasında manşetlere çıktı.
Marca, Real Madrid formasıyla en çok gol atan futbolcuları sıraladı. Arda Güler, bu sıralamada 416. sırada yer aldı ve gazetenin manşetine çıktı.
İşte Marca'nın o kapağı:
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- Sıfat belli, suç belli değil!
- ‘Onun için çatlıyor…’
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Sunal ailesinden telif davası!
- Büyükşehir sıkıntısı!