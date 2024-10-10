İspanya'dan Arda Güler iddiası: 'Geri dönebilir'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 10.10.2024 - 09:37

Fenerbahçe'den rekor bonservisle dünya devi Real Madrid’e giden Arda Güler için İspanyol basınından çarpıcı iddia geldi.

Eflatun-beyazlı kulübe yakın medya organları, milli futbolcunun yeterli forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu, bu durum değişmezse, ocak ayında başka bir takıma kiralanabileceğini yazdı.

FENERBAHÇE'DE ARDA GÜLER SESLERİ

Arda’nın kiralanması ihtimali gündeme gelirse, Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Jose Mourinho’nun da onayıyla genç yıldız için hamle yapabileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Arda’nın kiralanmasıyla ilgili henüz net bir karar verilmediği için bu konudaki gündemin sadece “iddia” seviyesinde kaldığının altını çizdi.