İspanya'dan Arda Güler iddiası: 'Geri dönebilir'

İspanyol basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Real Madrid'de mutsuz olduğu iddia edilen Arda Güler'i ocak ayında kiralayabileceğini yazdı.

İspanya'dan Arda Güler iddiası: 'Geri dönebilir'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:37

Fenerbahçe'den rekor bonservisle dünya devi Real Madrid’e giden Arda Güler için İspanyol basınından çarpıcı iddia geldi.

Eflatun-beyazlı kulübe yakın medya organları, milli futbolcunun yeterli forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu, bu durum değişmezse, ocak ayında başka bir takıma kiralanabileceğini yazdı.

FENERBAHÇE'DE ARDA GÜLER SESLERİ

Arda’nın kiralanması ihtimali gündeme gelirse, Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Jose Mourinho’nun da onayıyla genç yıldız için hamle yapabileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Arda’nın kiralanmasıyla ilgili henüz net bir karar verilmediği için bu konudaki gündemin sadece “iddia” seviyesinde kaldığının altını çizdi.


Etiketler: #arda güler #fenerbahçe #real madrid #transfer

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı
Başkan açıkladı: Zenit ile Fenerbahçe arasında sürpriz görüşme!

Başkan açıkladı: Zenit ile Fenerbahçe arasında sürpriz görüşme!
Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye müjde!

Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye müjde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler