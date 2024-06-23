İspanya'da pole pozisyonunun sahibi Lando Norris!

McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris, İspanya'da koşulacak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışına ilk sıradan başlayacak.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 00:30
İspanya'da pole pozisyonunun sahibi Lando Norris!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu, McLaren takımından Lando Norris elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 11.383 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Norris, Barselona'da yapılacak yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ...

Norris bu sonuçla, kariyerindeki ikinci pole pozisyonunu elde etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 0.02 saniye farkla ikinci, Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 0.318 saniye geride üçüncü oldu.


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