İspanya'dan flaş iddia: Barcelona, Arda Güler'i istiyor

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:06

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 12:55

Fenerbahçe formasıyla harika performanslar sergileyen ve takdir toplayan Arda Güler için bir transfer iddiası daha gündeme geldi.

İspanya'da yayın yapan Relevo La Liga devi Barcelona'nın, Arda Güler ile ilgilendiği açıkladı.

Haberde, Arda Güler'in önümüzdeki 10 yılın en büyük potansiyelli ve yetenekli oyuncularından biri olmaya aday olduğu belirtildi. Katalan devinin 18 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmek için yaklaşık olarak en az 20 milyon Euro ödemesi gerektiğine de yer verildi.

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

2019 yılında Gençlerbirliğ altyapısından sarı-lacivertli takımın altyapısına transfer olan genç oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.