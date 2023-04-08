İspanya'dan flaş iddia: Barcelona, Arda Güler'i istiyor
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İspanyol basını, 18 yaşındaki futbolcu için Barcelona'nın teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı.
Fenerbahçe formasıyla harika performanslar sergileyen ve takdir toplayan Arda Güler için bir transfer iddiası daha gündeme geldi.
İspanya'da yayın yapan Relevo La Liga devi Barcelona'nın, Arda Güler ile ilgilendiği açıkladı.
Haberde, Arda Güler'in önümüzdeki 10 yılın en büyük potansiyelli ve yetenekli oyuncularından biri olmaya aday olduğu belirtildi. Katalan devinin 18 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmek için yaklaşık olarak en az 20 milyon Euro ödemesi gerektiğine de yer verildi.
23 MAÇTA FORMA GİYDİ
2019 yılında Gençlerbirliğ altyapısından sarı-lacivertli takımın altyapısına transfer olan genç oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.
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