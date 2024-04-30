İspanya'dan Vicente del Bosque'ye yeni görev!

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nu (RFEF) denetlemek için İspanya hükümeti tarafından kurulan komisyonun başına Beşiktaş'ta da bir dönem çalışan İspanyol teknik direktör Vicente del Bosque getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:41
İspanya'dan Vicente del Bosque'ye yeni görev!
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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında, hükümete bağlı olan Spor Yüksek Konseyi (CSD) tarafından RFEF'i denetlemek için kurulan komisyonun başına eski teknik direktör Vicente del Bosque'yi atama kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Eğitim ve Spor Bakanı olan Pilar Alegria, basına yaptığı açıklamada, "Del Bosque, İspanyol futbolunun yüzü olacak" dedi.

RFEF'DE SEÇİM YAPILACAK

Bir dönem (2004-2005) Beşiktaş'ı da çalıştıran del Bosque, Real Madrid (1999-2003) ve İspanya Milli Takımı'nda (2008-2016) da teknik direktörlük yapmış ve 2016 yılında kariyerini sonlandırmıştı.

Son dönemlerde bazı yolsuzluk olaylarına ve skandallara adı karışan RFEF'de 10 Eylül'de başkanlık seçimi yapılacak.

RUBİALES İSTİFA ETMİŞTİ

RFEF'in eski başkanı Luis Rubiales, kadın milli futbol takımı oyuncusu Jenni Hermoso'yu dünya şampiyonluğu ödül töreni sırasında dudağından öpmesinin ardından gelen tepkilerden dolayı Eylül 2023'te istifa etmişti.

2018-2023 yılları arasında RFEF Başkanı olarak görev yapan Rubiales hakkında ayrıca yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma yürütülüyor.


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