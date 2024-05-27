İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:29

Güncelleme: 27.05.2024 - 14:29

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı, EURO 2024 için geniş aday kadrosunu açıkladı. Kadroda 29 futbolcu yer aldı.

GENİŞ KADROYA 29 FUTBOLCU ÇAĞIRDILAR

İspanya Milli Takımı, EURO 2024'te B Grubu'nda mücadele verecek. Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek İspanya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosu belli oldu.

İspanya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Unai Simon, Raya, Remiro.

Defans: Carvajal, Navas, Laporte, Le Normand, Nacho, Vivian, Cubarsi, Grimaldo, Cucurella.

Orta saha: Rodri, Zubimendi, Fabian, Merino, M.Llorente, Pedri, Garcia, Baena, Fermin Lopez.

Forvet: Morata, Joselu, Oyarzabal, Olmo, F. Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Ayoze Perez.