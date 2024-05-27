İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu
EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile kozlarını paylaşacak İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı, EURO 2024 için geniş aday kadrosunu açıkladı. Kadroda 29 futbolcu yer aldı.
GENİŞ KADROYA 29 FUTBOLCU ÇAĞIRDILAR
İspanya Milli Takımı, EURO 2024'te B Grubu'nda mücadele verecek. Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek İspanya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosu belli oldu.
İspanya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Unai Simon, Raya, Remiro.
Defans: Carvajal, Navas, Laporte, Le Normand, Nacho, Vivian, Cubarsi, Grimaldo, Cucurella.
Orta saha: Rodri, Zubimendi, Fabian, Merino, M.Llorente, Pedri, Garcia, Baena, Fermin Lopez.
Forvet: Morata, Joselu, Oyarzabal, Olmo, F. Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Ayoze Perez.
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