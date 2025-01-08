İspanyol basını duyurdu: Efsane futbolcu Roberto Carlos evsiz kaldı!
Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos, eşi Mariana Lucon ile evliliğini sonlandırma kararı aldı. Brezilyalı efsanenin geçici olarak Real Madrid tesislerinde yaşadığı iddia edildi.
Real Madrid'in efsane futbolcularından Roberto Carlos 15 yıllık eşi Mariana Lucon ile olan evliliğini sonlandırıyor.
51 yaşındaki eski futbolcunun boşanma sürecinde Real Madrid'in tesislerine taşındığı iddia edildi.
REAL MADRID TESİSLERİNE TAŞINDI
İspanyol basınında yer alan haberlerde Roberto Carlos'un Real Madrid tesislerinde kaldığı ve Brezilyalı yıldızın 160 milyon dolarlık serveti nedeniyle boşanma sürecinin zorlu geçebileceği belirtildi.
Brezilyalı efsane futbolcunun Mariana Lucon ile evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. Lucon'un kendi evlerinde kaldığı, Lucon'un ailesinin ise Carlos'a ait bir diğer evde oturduğu için Brezilyalı efsanenin geçici olarak Real Madrid tesislerine taşındığı ifade edildi.
Real Madrid'de futbol elçiliği görevini sürdüren Roberto Carlos, 11 sezon forma giydiği İspanyol devinde 527 maçta sahaya çıktı.
Carlos, 2.5 sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyerken teknik direktör olarak Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırdı.
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