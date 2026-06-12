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İspanyol basını duyurdu: Jose Mourinho'nun Arda Güler planı belli oldu!

İspanyol basını duyurdu: Jose Mourinho'nun Arda Güler planı belli oldu!

12.06.2026 17:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İspanyol basını duyurdu: Jose Mourinho'nun Arda Güler planı belli oldu!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile anlaşan teknik direktör Jose Mourinho'nun milli yıldız Arda Güler hakkında kararını verdiği iddia edildi.

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Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi resmen başladı. Portekizli teknik adamın eflatun-beyazlılara imzası dünyada geniş yankı bulurken İspanyol basını, Mourinho'nun Arda Güler ile ilgili kararını duyurdu.

AS'ta yer alan habere göre; Mourinho, Real Madrid'e imza attığından bu yana Arda Güler'den nasıl en iyi şekilde faydalanabileceğini de düşünüyor. 

ARDA GÜLER KRİTİK ROL ÜSTLENECEK

Deneyimli çalıştırıcının isteğiyle Ceballos ile yolların ayrılacağı ardından da 2 orta saha transferi yapılacağı aktarıldı. Yeni oluşturulacak orta sahaya ise Arda Güler'in öncülük edeceği vurgulandı.

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'yi çalıştırırken Arda Güler'i kiralamak istediği de vurgulandı. Mourinho'nun ana planında kritik öneme sahip olacak olan milli futbolcu, tecrübeli teknik direktörle altın çağını yaşayabilir.

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