Real Madrid'den Arda Güler'e Vinicius Junior planı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:39

Güncelleme: 31.07.2023 - 11:39

Arda Güler, Real Madrid kariyerine tahlisiz bir başlangıç yaptı.

ABD kampındaki antrenmanında dizinden sakatlanan Arda, tedavi için Madrid'de döndü.

Arda'nın sahalara dönüşü ameliyat olup olmamasına da bağlı olarak 3 ila 5 ayı bulacak.

ANCELOTTİ MEMNUN

18 yaşındaki futbolcu her ne kadar büyük bir talihsizlik yaşasa ve sezon öncesi hazırlık kampını kaçırmış olsa da Real Madrid cephesinde bu büyük bir sorun olarak görülmüyor.

NTV Spor'un Diario Madridista'dan aktardığı habere göre; İspanyol takımının hocası Carlo Ancelotti, Arda'nın sakatlığı ne kadar sürerse sürsün acele etmeyecek ve futbolcusunun yüzde yüz hazır olmasını bekleyecek.

KAS GELİŞİMİNE ODAKLANILACAK

Haberde hem hocasının hem de takım arkadaşlarının Arda Güler'den memnun olduğunun altı çizilerek "Ancelotti onun takıma kalite katan çok önemli bir futbolcu olacağından emin. Takım arkadaşları, özellikle Toni Kroos genç Türk'ten övgü dolu sözlerle bahsediyor" ifadeleri kullanıldı.

Arda'nın fiziksel gelişiminin henüz tamamlanmadığı vurgulanırken, Vinicius Junior ve Rodrygo'da olduğu gibi Real Madrid'in antrenörlerinin, yetenekli futbolcunun kas gelişimine odaklanacakları belirtildi.