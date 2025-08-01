İspanyol basınından Alvaro Morata için dikkat çeken benzetme: 'Pembe dizi senaryosu gibi'

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Napoli'den Victor Osimhen'in bonservisini alan sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezonun ortasında Milan'dan kiralık olarak takıma katılan Alvaro Morata'nın geleceğiyle ilgili durum, belirsizliğini koruyordu.

Serie A ekibi Como, İspanyol futbolcu için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürürken dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Marca'nın derlediği haberde Galatasaray'ın Como'dan Morata'nın kiralık sözleşmesinin feshi için 8 milyon Euro'luk bir bedel talep ettiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların paranın 6 milyon Euro'sunu kiralık sözleşmeyi sonlandırmak, 2 milyon Euro'sunu ise oyuncuya verilen maaş olarak pay ettiği ifade edildi.

Milan ile anlaşan Como'nun, Galatasaray ile uzlaşmaya varamadığı belirtildi. Como'nun sarı-kırmızılıları ikna edememesi durumunda Morata'nın sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayla mücadele edeceğine vurgu yapıldı.

Oyuncunun Milan'a dönmesinin ardından İtalyan devinin gelen herhangi bir teklife oyuncusunu rahatlıkla satabileceği aktarıldı.

"PEMBE DİZİ SENARYOSU"

Marca'nın haberinde bu durumun bir Türk senaristin yazacağı türden pembe dizi senaryosu gibi olduğuna dikkat çekildi.

PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.