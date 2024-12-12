İspanyol basınından flaş iddia: Jose Mourinho'ya sürpriz talip!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:54

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:54

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

SERBEST KALMA MADDESİ BULUNUYOR

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; teknik direktör Gary O'Neil ile olan sözleşmeyi feshetmeyi planlayan Wolverhampton, İngiliz teknik adamın yerine Mourinho'yu getirerek hem takımı alt sıralardan kurtarmayı hem de medyada sükse yaratmayı hedefliyor.

Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmede 5 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Wolverhampton'ın bu maddeyi kullanarak Mourinho'yu Fenerbahçe'den transfer etmek istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Bununla birlikte Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun kulüpten ayrılmasının düşük bir ihtimal olduğu ve şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekibin de Mourinho'yu göndermek istemediği yazıldı.

Premier Lig'de kümede kalma hattında bulunan Wolverhampton, ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 10 mağlubiyel alarak 9 puan topladı ve 19. sırada kaldı.