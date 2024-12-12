İspanyol basınından flaş iddia: Jose Mourinho'ya sürpriz talip!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya bir Premier Lig takımının talip olduğu iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
SERBEST KALMA MADDESİ BULUNUYOR
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; teknik direktör Gary O'Neil ile olan sözleşmeyi feshetmeyi planlayan Wolverhampton, İngiliz teknik adamın yerine Mourinho'yu getirerek hem takımı alt sıralardan kurtarmayı hem de medyada sükse yaratmayı hedefliyor.
Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmede 5 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Wolverhampton'ın bu maddeyi kullanarak Mourinho'yu Fenerbahçe'den transfer etmek istediği kaydedildi.
FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Bununla birlikte Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun kulüpten ayrılmasının düşük bir ihtimal olduğu ve şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekibin de Mourinho'yu göndermek istemediği yazıldı.
Premier Lig'de kümede kalma hattında bulunan Wolverhampton, ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 10 mağlubiyel alarak 9 puan topladı ve 19. sırada kaldı.
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