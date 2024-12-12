Spor yazarları Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı: 'Mourinho da en az Samet kadar kabahatli'
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Athletic Bilbao'ya mağlup olduğu maçı yorumladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi.
'MOURINHO SEZON SONUNU ÇIKARIR MI BİLMEM'
Hilmi Türkay: "Maç başlayalı 5 dakika olmuş. F.Bahçe top çeviriyor. Bilbao’nun anlık baskısı Samet’i hataya zorluyor. Livakovic’e gönderdiği kısa pasta topu rakip kapıyor ve golü atıyor. Tabii ki büyük hata! Sonra Samet ayağına gelen her topta tribünlerin ıslıklarına maruz kalıyor. Tepki çok abartıldı. Bilerek yapmadı ya. Sanki diğerleri sütten çıkmış ak kaşık. F.Bahçe ne zaman futbol olarak bizden olumlu not alacak merak ediyorum? Mourinho sezon sonunu çıkarır mı bilemem. İşlerin iyi gitmediği apaçık ortada o da çok iyi biliyor. Keşke Aziz Yıldırım, Portekizli hocanın adını ortaya atmasaydı. İsmail Kartal’ın suçu neydi? Bazı topçular var yürekten oynamıyor. Herkes her şeyin farkında! Avrupa’da başarı zaten zor, Süper Lig’de de maraton uzun olsa dahi şampiyonluk bana göre mucizelere bağlı. Dün tribünleri umutla dolduranlar bir kez daha yıkıldı. “Ali Koç istifa” sesleri ve Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar normal. Serzeniş sadece bugünle alakalı değil. Bilbao’nun oyunu tam derslikti. Fazla sıkmadan işi kazandılar, bir de sıksalardı!" (Cumhuriyet)
'MOURINHO DA EN AZ SAMET KADAR KABAHATLİ'
Uğur Meleke: "Bakınız, bireysel hata elbette oyunun bir parçası. Ancak burada net bir patern var. Aynı oyuncu, aynı şekilde, yaklaşık 600 günde 4 büyük maçta 4 büyük geri pas hatası yapıyor. Hepsi ilk yarıda, genelde maçların başlangıcında eksik ya da fazla konsantrasyon, sorun her neyse bir şekilde sürekli gol yediriyor. Her seferinde tribünlerin önünde takım arkadaşını suçluyor. Ben artık bu noktada bu futbolcu kadar, onu büyük maçlarda sahaya koyan hocaları da suçlu buluyorum. Dün özelinde Mourinho da en az Samet kadar kabahatli benim nazarımda." (Hürriyet)
'EN GÜÇLÜ RAKİBİ FENERBAHÇE TARAFTARI'
Gürcan Bilgiç: "Mourinho, "Van Bronckhorst'a yaptığınızı bana yapmayın" dedi. Ancak şimdi çıkıp ortaya, özellikle sabrı kalmayan taraftar karşısında sorumluluğu almalı. İstediği her oyuncuyu aldılar, her imkânı sağladılar, geçmiş maçlardaki benzer durumlara rağmen kimse tek kelime etmedi. Hâlâ Fenerbahçe'nin ruhunu anlamış değil. Kendi hesapları içinde "defans kültüründen" bahsedebiliyor. Kulübesindeki "garanti" oyunculara rağmen Samet'i oynatıyor. Saha içi planda ortaya koyduğu tek farklılık Amrabat'ı iki stoperin önüne koyması. Yenilmek değil hassas nokta, F.Bahçe'nin takım olarak agresifliği ortaya koyamaması, baskıyı doğru yapamaması. Special One'ın karşısında güçlü bir rakip var; F.Bahçe taraftarı…" (Sabah)
'KADIKÖY'DE MAÇLAR ZOR GEÇECEK'
Engin Kehale: "Mourinho'nun şapkayı önüne koyup düşünmesi gereken bir konu var: Takımının hücumda rakip savunma bölgesinde kazandığı toplarla rakip kaleye hızlı bir şekilde gitme becerisi. Fenerbahçe, sezon başından beri oyunu merkezde karşılamaya çalışıyor. Bu konu, öndeki oyuncuların savunma disiplinini de göz önünde bulundurunca ciddi bir kırılganlığa neden oluyor. Mert’in kırmızı kartıyla iyice İspanyolların kontrolüne geçen oyun, maçın hiçbir dakikasında içine giremeden, taraftar tepkileriyle sona erdi. Asıl sorun, skordan çok sahadaki futbola duyulan güvensizlik. Sarı lacivertliler, skoru alamasa bile oyunuyla taraftarını memnun edecek performansa gelemediği sürece Kadıköy’de maçlar zor geçecek." (Hürriyet)
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