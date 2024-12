Spor yazarları Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını yorumladı: 'Mourinho da en az Samet kadar kabahatli'

'MOURINHO SEZON SONUNU ÇIKARIR MI BİLMEM'

Hilmi Türkay: "Maç başlayalı 5 dakika olmuş. F.Bahçe top çeviriyor. Bilbao’nun anlık baskısı Samet’i hataya zorluyor. Livakovic’e gönderdiği kısa pasta topu rakip kapıyor ve golü atıyor. Tabii ki büyük hata! Sonra Samet ayağına gelen her topta tribünlerin ıslıklarına maruz kalıyor. Tepki çok abartıldı. Bilerek yapmadı ya. Sanki diğerleri sütten çıkmış ak kaşık. F.Bahçe ne zaman futbol olarak bizden olumlu not alacak merak ediyorum? Mourinho sezon sonunu çıkarır mı bilemem. İşlerin iyi gitmediği apaçık ortada o da çok iyi biliyor. Keşke Aziz Yıldırım, Portekizli hocanın adını ortaya atmasaydı. İsmail Kartal’ın suçu neydi? Bazı topçular var yürekten oynamıyor. Herkes her şeyin farkında! Avrupa’da başarı zaten zor, Süper Lig’de de maraton uzun olsa dahi şampiyonluk bana göre mucizelere bağlı. Dün tribünleri umutla dolduranlar bir kez daha yıkıldı. “Ali Koç istifa” sesleri ve Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar normal. Serzeniş sadece bugünle alakalı değil. Bilbao’nun oyunu tam derslikti. Fazla sıkmadan işi kazandılar, bir de sıksalardı!" (Cumhuriyet)