İspanyol basınından flaş Kylian Mbappe iddiası

Real Madrid'de geçirdiği 2 sezonda 100 maça çıkan ve 85 gol, 11 asistle inanılmaz performans veren Kylian Mbappe, taraftar için büyük hayalden büyük hayal kırıklığına dönüştü. Yıldız oyuncunun bu sezonki saha içi ve saha dışı tavırları taraftarın yanı sıra takım arkadaşlarının da tepkisini çekti.

Sakatlık nedeniyle Espanyol maçında oynamayan Kylian Mbappe tedavi olmak yerine İtalya'da sevgilisiyle takılınca Real Madrid taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Yıldız oyuncu sakatlık nedeniyle Barcelona maçında da forma giymedi. İspanyol medyası Mbappe için flaş bir iddia ortaya attı.

MAÇLARA ÇIKMAK İSTEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

The Athletic'in haberine göre, bu sezon Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Vinicius Jr'la birlikte birkaç kez ıslıklanan Kylian Mbappe'de bu durum rahatsızlık oluşturdu. Haberde Mbappe'nin içeride oynanacak maçlara çıkmak istemediği iddiası yer aldı.

Ligin son 3 haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Real Oviedo ve Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Athletic, Mbappe'nin bu maçlarda forma giymek istemediğini aktardı.