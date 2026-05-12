Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanyol basınından flaş Kylian Mbappe iddiası

İspanyol basınından flaş Kylian Mbappe iddiası

12.05.2026 12:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İspanyol basınından flaş Kylian Mbappe iddiası

Real Madrid'de başarısız geçen sezonun ardından taraftarların tepkisi çeken Kylian Mbappe hakkında İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız yıldızın maçlara çıkmak istemediği öne sürüldü.

Real Madrid'de geçirdiği 2 sezonda 100 maça çıkan ve 85 gol, 11 asistle inanılmaz performans veren Kylian Mbappe, taraftar için büyük hayalden büyük hayal kırıklığına dönüştü. Yıldız oyuncunun bu sezonki saha içi ve saha dışı tavırları taraftarın yanı sıra takım arkadaşlarının da tepkisini çekti.

Sakatlık nedeniyle Espanyol maçında oynamayan Kylian Mbappe tedavi olmak yerine İtalya'da sevgilisiyle takılınca Real Madrid taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Yıldız oyuncu sakatlık nedeniyle Barcelona maçında da forma giymedi. İspanyol medyası Mbappe için flaş bir iddia ortaya attı. 

MAÇLARA ÇIKMAK İSTEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

The Athletic'in haberine göre, bu sezon Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Vinicius Jr'la birlikte birkaç kez ıslıklanan Kylian Mbappe'de bu durum rahatsızlık oluşturdu. Haberde Mbappe'nin içeride oynanacak maçlara çıkmak istemediği iddiası yer aldı.

Ligin son 3 haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Real Oviedo ve Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Athletic, Mbappe'nin bu maçlarda forma giymek istemediğini aktardı.

İlgili Konular: #real madrid #taraftar #kylian mbappe

İlgili Haberler

Real Madrid'den Valverde - Tchouameni kavgası için karar
Real Madrid'den Valverde - Tchouameni kavgası için karar El Clasico öncesi patlak veren Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde kavgasında disiplin soruşturması tamamlandı. Real Madrid alınan kararı duyurdu.
Adı Arsenal ile anılıyordu: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Adı Arsenal ile anılıyordu: Real Madrid'den Arda Güler kararı! İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in adı sık sık Arsenal ile anılan milli yıldız Arda Güler hakkında kararını verdiği iddia edildi.
Real Madrid'den El Clasico öncesi Mbappe kararı
Real Madrid'den El Clasico öncesi Mbappe kararı İspanya LaLiga'daki dev maçta Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Ligdeki son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kylian Mbappe, El Clasico'da da takımdan ayrı kalacak.