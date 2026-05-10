Real Madrid'den El Clasico öncesi Mbappe kararı

10.05.2026 15:28:00
İspanya LaLiga'daki dev maçta Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Ligdeki son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kylian Mbappe, El Clasico'da da takımdan ayrı kalacak.

İspanya LaLiga'daki dev maçta Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak. Derbiden Barcelona, 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihte ilk kez, LaLiga şampiyonu El Clasico'da belli olacak.

MBAPPE, BARCELONA MAÇINDA YOK

Hafta içinde Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni arasındaki kavga nedeniyle krizin yaşandığı Real Madrid'de Kylian Mbappe derbide forma giyemeyecek. 

Real Madrid'den yapılan açıklamada Fransız yıldız maçın kamp kadrosuna dahil edilmediği belirtildi. Marca'da yer alan habere göre Mbappe'nin son antrenmanın bitimine 5 dakika kala bacağındaki rahatsızlık nedeniyle antrenmanı terk etti ve bu durum şaşkınlık yarattı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Bu sezonu kupasız tamamlaması kesinleşen Real Madrid'de alınan kötü sonuçların ardından taraftarlar Mbappe'yi maçlarda ıslıklamış ve yıldız futbolcunun takımdan ayrılması için imza toplamıştı. Valverde ile Tchouameni arasındaki kavganın ardından Mbappe'nin tesisleri gülerek terk ettiği görüntülenmiş ve taraftarlar yıldız isme tepki göstermişti.

MBAPPE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Kylian Mbappe 41 gol ve 6 asist kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu İspanyol ekibine 2024 yılında Paris Saint Germain'den transfer olmuştu.

Büyük skandalın ardından... Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni kararı! İspanyol devi Real Madrid'de kaptanlardan Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni soyunma odasına kavga etti. Eflatun-beyazlılar saatler sonra açıklama yaptı.
Real Madrid'den Valverde - Tchouameni kavgası için karar El Clasico öncesi patlak veren Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde kavgasında disiplin soruşturması tamamlandı. Real Madrid alınan kararı duyurdu.
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ve Real Madrid karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.