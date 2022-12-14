İspanyol basınından Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir'e övgü
İspanyol basını, Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında forma giyen Yusuf Demir'i sayfalarına taşıdı. İspanyollar Yusuf Demir'den övgüyle bahsetti.
Sakatlıklar ve yabancı kuralı sebebiyle Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Yusuf Demir, Dünya Kupası için verilen arada kendine geldi.
Performansındaki artış, İspanyol basınının da gözünden kaçmadı. "Sport.es" sitesi, "Yusuf, Barcelona'nın en kötü ekonomik döneminde gelmişti. O zamanlarda 10 milyon Euro'luk opsiyonun kullanılması bile imkansızdı. Bu sebeple geri döndü. Galatasaray ise ondaki potansiyeli görüp, transfer etti" yorumunu yaptı.
"GELECEĞİ ÇOK PARLAK"
Haberde, "Yusuf, Barcelona'da devam edemese de G.Saray taraftarlarına çok fazla neşe getirebilecek gibi duruyor. İnanılmaz bir potansiyeli var ve herkes bunun farkında" ifadeleri kullanıldı.
"fcbarcelonanoticias. com" sitesi de "Galatasaray, Yusuf'un potansiyeline yatırım yaptı. Bundan sonra genç futbolcunun önü açık. Sol ayağını çok iyi kullanıyor ve top ayağına adeta yapışıyor. Galatasaray açısından Yusuf'la ilgili gelecek parlak" sözleriyle okuyucularına Yusuf Demir'in performansını aktardı.
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