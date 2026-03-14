İspanyol devinden Archie Brown'a kanca!

14.03.2026 22:09:00
Cumhuriyet Spor
La Liga ekibi Atletico Madrid'in Fenerbahçe forması giyen sol bek Archie Brown'u takip ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe forması giyen Archie Brown için transfer iddiası gündeme geldi.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre, Atletico Madrid, 23 yaşındaki sol bekin durumunu takip ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Brown, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe, Brown'u geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Gent'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brown'un, güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüştü. Tedesco ve Özek, raporlarının ardından kulüpten ayrıldı. Fenerbahçe Yönetimi'nin kendi içerisindeki toplantı başladı.
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a deplasmanda 79-73 kaybetti. Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Fenerbahçe Medicana, normal sezonu Nilüfer Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek ikinci sırada tamamladı.