İspanyol devinden Archie Brown'a kanca!

Fenerbahçe forması giyen Archie Brown için transfer iddiası gündeme geldi.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre, Atletico Madrid, 23 yaşındaki sol bekin durumunu takip ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Brown, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe, Brown'u geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Gent'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brown'un, güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.