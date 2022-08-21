İspanyol futbolcu Gerard Pique, takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülendi

21 Ağustos 2022 Pazar, 12:27

Gerard Pique'nin özel hayatı bir kez daha İspanyol basınının gündeminde.

Uzun yıllar Shakira ile birliktelik yaşayan Pique, ünlü şarkıcıyı aldatmış ve ardından Shakira, yıldız futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

NTV Spor’un aktardığına göre, Pique bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti.

Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen yıldız futbolcunun yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu ileri sürüldü.