İspanyol futbolcu Gerard Pique, takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülendi

Ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Gerard Pique, yeniden magazin gündemine oturdu. Pique'nin, Barcelona'dan takım arkadaşı Ferran Torres'in kardeşi ile birlikte olduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 12:27
İspanyol futbolcu Gerard Pique, takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülendi
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Gerard Pique'nin özel hayatı bir kez daha İspanyol basınının gündeminde.

Uzun yıllar Shakira ile birliktelik yaşayan Pique, ünlü şarkıcıyı aldatmış ve ardından Shakira, yıldız futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

NTV Spor’un aktardığına göre, Pique bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti.

Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen yıldız futbolcunun yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu ileri sürüldü.


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