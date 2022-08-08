İspanyol futbolcu Isco resmen Sevilla'da
Kadrosunu son olarak Marcao ve Alex Telles ile güçlendiren Sevilla, adı bir dönem Beşiktaş ile de anılan İspanyol orta saha oyuncusu Isco ile sözleşme imzaladı.
Bu sezon La Liga'da ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Sevilla, son olarak Real Madrid formasını giyen 30 yaşındaki orta saha Isco'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İspanyol oyuncu ile 2 senelik resmi sözleşme imzalandı.
Eflatun-beyazlılarla 352 maça çıkan Isco, takımına 53 gol, 56 asistlik skor katkısında bulundu.
???????? es ????????????????????— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 8, 2022
¡Bienvenido, @isco_alarcon! #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/Iq4uuhGYWK
VICTOR NELSSON'U İSTİYORLAR
Aldıklarından çok sattıklarıyla gündeme gelen Sevilla, stoperleri Jules Kounde'yi 50 milyon Euro bedelle Barcelona'ya , Diego Carlos'u ise 31 milyon Euro bedelle Aston Villa'ya göndermişti. Bu oyuncuların yerini Galatasaray'dan Marcao ile dolduran İspanyol ekibi, Galatasaray'ın bir diğer stoperi Victor Nelsson' u da gündeminde tutuyor.
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