İspanyol futbolcu Isco resmen Sevilla'da

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:38

Bu sezon La Liga'da ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Sevilla, son olarak Real Madrid formasını giyen 30 yaşındaki orta saha Isco'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İspanyol oyuncu ile 2 senelik resmi sözleşme imzalandı.

Eflatun-beyazlılarla 352 maça çıkan Isco, takımına 53 gol, 56 asistlik skor katkısında bulundu.

VICTOR NELSSON'U İSTİYORLAR

Aldıklarından çok sattıklarıyla gündeme gelen Sevilla, stoperleri Jules Kounde'yi 50 milyon Euro bedelle Barcelona'ya , Diego Carlos'u ise 31 milyon Euro bedelle Aston Villa'ya göndermişti. Bu oyuncuların yerini Galatasaray'dan Marcao ile dolduran İspanyol ekibi, Galatasaray'ın bir diğer stoperi Victor Nelsson' u da gündeminde tutuyor.