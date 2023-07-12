Samsunspor, Porto'dan Nanu'yu transfer etti
Samsunspor, Portekiz'in FC Porto takımından sağ bek Nanu'yu renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, en son Porto forması giyen Gineli oyuncu Nanu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Mazhar ve Fuat'tan Özkan Uğur'a duygusal veda
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli
- Verilen sözler yine unutuldu