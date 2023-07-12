Samsunspor, Porto'dan Nanu'yu transfer etti

Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:25

Güncelleme: 12.07.2023 - 09:27

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, en son Porto forması giyen Gineli oyuncu Nanu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.