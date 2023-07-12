Samsunspor, Porto'dan Nanu'yu transfer etti

Samsunspor, Portekiz'in FC Porto takımından sağ bek Nanu'yu renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:25
Samsunspor, Porto'dan Nanu'yu transfer etti
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, en son Porto forması giyen Gineli oyuncu Nanu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


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