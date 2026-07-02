Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe'nin yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor, 2025-26 sezonunun ikinci yarısını Konyaspor'da kiralık geçiren Kazeem Olaigbe'yi bu kez 1 yıllığına FC Basel'e kiraladı.

İsviçre temsilcisi transferi resmen duyururken, Olaigbe'nin kontratında satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Kendisini Basel'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan Olaigbe, "FC Basel büyük bir geleneğe sahip ve genç oyuncuları yetiştirmesiyle bilinen bir kulüp. Tekniğim, yaratıcılığım, asist ve gollerimle takıma katkıda bulunmak istiyorum. St. Jakob-Park'ta oynamayı dört gözle bekliyorum ve performanslarımla taraftarları sevindirmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP Bİ OYUNCU"

FC Basel Teknik Direktörü Andreas Herrmann ise 23 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusuyla ilgili, “Kazeem hızı, bire bir mücadelelerdeki gücü ve çok yönlülüğüyle hücum oyunumuzu zenginleştirecek. Onu muazzam kalitede ve büyük potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyoruz. Kariyeri son zamanlarda umulduğu gibi ilerlemedi ancak bizimle birlikte en iyi koşulları bulup tekrar eski formuna kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

Olaigbe geçen sezon Trabzonspor ve Konyaspor formalarını giydiği 37 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti.