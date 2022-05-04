İspanyol futbolcu Santi Mina'ya 4 yıl hapis ve 12 yıl uzaklaştırma

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:18

İspanya'nın güneyindeki Almeria Mahkemesi, Haziran 2017'de bir kadına cinsel istismar suçlamasından dolayı, Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Santiago Mina'ya 4 yıl hapis cezası verdi.

4 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Santiago Mina ile futbolcu arkadaşı David Goldar hakkındaki cinsel taciz ve istismar suçlaması davasında kararını açıkladı.

Almeria'nın Mojacar ilçesinde 18 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olaydan dolayı, Mina'ya 4 yıl hapis, 50 bin avro tazminat ve 12 yıl boyunca mağdur kadından en az 500 metre uzak durma cezası verilirken, şu anda İbiza takımında oynayan Goldar ise beraat etti.

Mina, cinsel taciz suçlamalarından beraat etse de cinsel istismardan ceza aldı.

CELTA VIGO'DAN SORUŞTURMA

Suçlamaların olduğu dönemde Valencia takımında forma giyen Mina, 2019'da Celta Vigo'ya döndü ve halen bu takımda forma giyiyor.

26 yaşındaki forvet oyuncusu Mina'yı dava boyunca takımda tutan ve maçlarda oynatan Celta Vigo Kulübü, mahkeme kararından sonra futbolcusunu takımdan uzaklaştırma ve hakkında disiplin soruşturası açma kararı aldığını duyurdu.