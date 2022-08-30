İspanyol futbolcu Serge Reguilon Atletico Madrid'de!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, Premier Lig kulübü Tottenham'dan İspanyol futbolcu Serge Reguilon'u kadrosuna kattı.
Atletico Madrid, Nottingham Forest'a sattığı sol bek Renan Lodi'nin yerini Sergio Reguilon ile doldurdu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun Tottenham'dan bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.
Sergio Reguilon'ın adı transfer döneminde Galatasaray'la da geçmişti.
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