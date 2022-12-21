İspanyol kulüp Sevilla'dan Isco kararı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, İspanyol futbolcu Isco ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İHA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 17:00
İspanyol kulüp Sevilla'dan Isco kararı
Abone Ol google-news

La Liga ekiplerinden Sevilla, İspanyol futbolcu Isco’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

19 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ 

Sevilla, geçen sezon sonu Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra takıma dahil ettiği 30 yaşındaki futbolcu Isco ile karşılıklı sözleşmenin feshedildiğini bildirdi. 

İspanyol futbolcu, Sevilla ile 19 karşılaşmada forma giyerken, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 


isco sevilla la liga

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler