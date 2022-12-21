İspanyol kulüp Sevilla'dan Isco kararı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, İspanyol futbolcu Isco ile yolların ayrıldığını duyurdu.
La Liga ekiplerinden Sevilla, İspanyol futbolcu Isco’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
19 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Sevilla, geçen sezon sonu Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra takıma dahil ettiği 30 yaşındaki futbolcu Isco ile karşılıklı sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.
İspanyol futbolcu, Sevilla ile 19 karşılaşmada forma giyerken, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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