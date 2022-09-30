İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo'ya destek oldu!

30 Eylül 2022 Cuma, 11:35

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski İtalyan futbolcu Cassano'nun "Artık bırakması için zaman geldi" dediği Ronaldo'ya destek rakibinden geldi.

GUARDIOLA'DAN RONALDO'YA DESTEK

Guardiola yaptığı açıklamada, "O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi. Bu iki adamın yaptıklarını, bir daha göremeyeceğiz. Onu izlemenin bir zevk olduğunu söylemekten kaçınmayacağım" dedi.

Tecrübeli teknik direktör, Manchester United'la oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Cristiano'yu ceza sahasından uzak tutmak için gücümüzü kullanmalıyız. Çünkü oraya gelirse, durdurulmaz oluyor. Deplasmanda 1-0 önde olduğumuz maçta neredeyse hiç topa dokunmamıştı. Bir şans yakaldı ve Ederson inanılmaz bir kurtarış yaptı. Topa dokunmamıştı ama neredeyse gol atıyordu. Sahip olduğu nitelik ve yetenek budur" ifadelerini kullandı.

Manchester City, 2 Ekim Pazar günü TSİ 16:00'da ezeli rakibi Manchester United'ı ağırlayacak.