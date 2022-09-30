İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo'ya destek oldu!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kötü eleştiriler yöneltilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya destek verdi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.
Eski İtalyan futbolcu Cassano'nun "Artık bırakması için zaman geldi" dediği Ronaldo'ya destek rakibinden geldi.
GUARDIOLA'DAN RONALDO'YA DESTEK
Guardiola yaptığı açıklamada, "O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi. Bu iki adamın yaptıklarını, bir daha göremeyeceğiz. Onu izlemenin bir zevk olduğunu söylemekten kaçınmayacağım" dedi.
Tecrübeli teknik direktör, Manchester United'la oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Cristiano'yu ceza sahasından uzak tutmak için gücümüzü kullanmalıyız. Çünkü oraya gelirse, durdurulmaz oluyor. Deplasmanda 1-0 önde olduğumuz maçta neredeyse hiç topa dokunmamıştı. Bir şans yakaldı ve Ederson inanılmaz bir kurtarış yaptı. Topa dokunmamıştı ama neredeyse gol atıyordu. Sahip olduğu nitelik ve yetenek budur" ifadelerini kullandı.
Manchester City, 2 Ekim Pazar günü TSİ 16:00'da ezeli rakibi Manchester United'ı ağırlayacak.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- Bol keseden saçtılar!
- Dikkat! Bu hastalık hızla yayılıyor
- 'Sizin öyle bir cumhurbaşkanınız var ki...'