ispanyol tenisçi Rafael Nadal'ın galibiyet hasreti sona erdi
İtalya'da düzenlenen ATP Finalleri'nde mücadele eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Norveçli raket Casper Ruud'u 2-0 mağlup etti.
Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde İspanyol Rafael Nadal, Norveçli Casper Ruud'u 2-0 yendi.
İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 5. gününde Yeşil Grup'ta Nadal ile Ruud karşı karşıya geldi.
NADAL'IN MAĞLUBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Yarı final şansını daha önce yitiren Nadal, 1 saat 42 dakika süren mücadelede, turnuvanın 3 numaralı seribaşı raketi Ruud'u 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Finallerdeki ilk galibiyetini alan İspanyol sporcu, 4 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.
Gruptaki ilk iki maçını kazanan Ruud, yarı finale çıkmayı garantilemişti. Yeşil Grup'taki ikinci yarı finalist, Felix Auger Aliassime-Taylor Fritz maçının ardından belli olacak.
Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.
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