Milli sporcular para masa tenisinde tam 9 madalya elde etti
Milli para masa tenisi sporcuları, İspanya'da düzenlenen dünya şampiyonasından 9 madalya ile dönüyor.
Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Granada'da 51 ülkeden 326 oyuncu katıldığı organizasyon sona erdi.
Şampiyonada milli sporculardan Kübra Korkut altın, Ali Öztürk gümüş, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas, Nesim Turan ve İrem Oluk ise bronz madalya elde etti.
Abdullah Öztürk-Nesim Turan, Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas ve Abdullah Öztürk- Nergiz Altıntaş ise takımlarda bronz madalya kazandı.
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