İspanyol yıldızdan ilginç özür: Kramponlarını çöpe attı!
İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin Tottenham'ı yendiği maçta Marc Cucurella, kramponlarında yaşadığı sorun nedeniyle takımın gol yemesine neden oldu. Cucurella, maçın ardından taraftarlardan ilginç bir şekilde özür diledi.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, gol düellosuna sahne olan maçta Londra derbisinde Tottenham'ı yendi. Chelsea rakibini 4-3 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti. Her iki top kaybının ardından Tottenham, Chelsea ağlarını havalandırdı.
TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ
26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirirken maçın ardından taraftarlardan özür diledi
Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, ‘Üzgünüm maviler’ notunu düştü.
Chelsea formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Marc Cucurella 1 asist kaydetti. İspanyol sol bek Londra ekibine 2022'de transfer olmuştu. Cucurella daha önce Brighton, Getafe, Barcelona ve Eibar formalarını giydi.
İşte Chelsea'nin İspanyol futbolcusu Marc Cucurella'nın paylaşımı:
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