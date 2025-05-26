Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan taraftar sayısı belli oldu!

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, tarihi zaferi Yenikapı'da inanılmaz bir coşkuyla kutladı. Yağmura rağmen Galatasaraylı taraftarlar, Yenikapı'yı hıncahınç doldurdu.

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam ederken, taraftarlar adeta meydana akın etti. Peki Yenikapı'ya gelen Galatasaraylı taraftar sayısı kaç oldu?

Sabah'ın haberine göre Yenikapı'ya gelen Galatasaraylı taraftar sayısı 700 bini aştı. Taraftar sayısının, Galatasaray takımının alana gelişiyle tavan yaptığı vurgulandı.

Birçok kaynak da Yenikapı'ya 600 binin üzerinde taraftar geldiğini belirtti.

Galatasaraylılar merakla Yenikapı'ya gelen taraftar sayısının resmen açıklanmasını bekliyor.



