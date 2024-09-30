İspanyollar duyurdu: Neymar eski takımına geri dönüyor!
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Hilal forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Neymar'ın eski takımı Santos'a geri döneceği iddia edildi.
Al-Hilal'de yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar, gelecek sezon takımdan ayrılarak ilk evine geri dönmeye hazırlanıyor.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Barcelona'ya geri döneceği iddia edilen Brezilyalı yıldız, Santos'a gitme kararı aldı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMIŞTI
Neymar, biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere kariyerinde tam 29 kez kupa kaldırdı.
Brezilyalı yıldız, son maçına 23 Ekim 2023'te Asya Şampiyonlar Ligi'nde Nassaji'ye karşı çıktı. Neymar'ın son resmi maçından bu yana 343 gün geçti.
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