İspanyollar duyurdu... Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'in yakın zamanda sahalara döneceği aktarıldı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlıkları nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler, sahalara dönüyor.
İLK KEZ FORMA GİYECEK
İspanya'nın AS gazetesinde yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı.
Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynayacakları maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.
LİGDE OLMAZSA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.
Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.
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