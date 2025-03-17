İtalyanlar duyurdu... Arda Güler transferinde Nico Paz detayı!

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, İspanyol kulübünün yapacağı kritik transfer hamlesiyle takım değiştirebilir.

İtalyanlar duyurdu... Arda Güler transferinde Nico Paz detayı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:00

İspanyol devi Real Madrid'in, gelecek yaz Arda Güler'in de içinde yer aldığı ve transfer piyasasına sarsacak bir hamle yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Real Madrid, Como ve Inter arasındaki transfer üçgeni, Arda'nın LaLiga takımındaki geleceğini de belirleyecek.

Real, geçtiğimiz yaz 20 yaşındaki Arjantinli 10 numarası Nico Paz'ı 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Como'ya satmıştı. İtalyan ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve 27 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Paz'ın gelişiminden memnun olan Real Madrid'in, Como ile yapılan sözleşmede yer alan "geri satın alma" seçeneğini kullanacağı belirtildi.

Öte yandan Nico Paz'ın Madrid'e olası dönüşünün, Arda Güler'in satışının kapılarını açabileceği ileri sürüldü. 


Etiketler: #arda güler #Nico Paz #real madrid

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