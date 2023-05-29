İspanyollardan Dominik Livakovic iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı'

Yayınlanma: 29.05.2023 - 21:22

Güncelleme: 29.05.2023 - 21:26

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda bulunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal, Livakovic ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, İspanyol kulübün henüz Dinamo Zagreb ile Livakovic için anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.

"KİMSEYLE ANLAŞMADIM"

Hakkındaki transfer iddiaları hakkında konuşan Hırvat kaleci, "Dinamo Zagreb'de kalacak mıyım? Herkesin biraz sakin olması gerekiyor. Kulüp ile oturup konuşacağız. Henüz hiç kimseyle bir anlaşma yapmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.