28.08.2025 18:48:00
İsrail EuroBasket 2025'teki ilk maçında İzlanda'yı devirdi!

İsrail, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) ilk maçında karşılaştığı İzlanda'yı 83-71 mağlup etti.

EuroBasket 2025'te D grubunun ilk maçında İsrail ile İzlanda karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Katowice şehrinde Spodek Arena'da oynanan mücadele, İsrail'in 83-71 üstünlüğüyle sona erdi.

İsrail'de Roman Sorkin 31 sayı, Deni Avdija ise 20 sayı 9 ribaund ile galibiyetin mimarları oldu.

İzlanda'da Tryvggvi Hlinason'un 13 sayı 14 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla İsrail, grubun ilk maçını kazanmasıyla grupta puanını 2 yaptı.

İsrail, D grubunun ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak. İzlanda ise Belçika'nın karşısına çıkacak.

