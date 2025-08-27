Portekiz EuroBasket 2025'teki ilk maçında Çekya'yı devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 17:22:00
AA
Portekiz, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) ilk maçında karşılaştığı Çekya'yı 62-50 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz, Çekya'yı 62-50 mağlup etti.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Marius Ciulin (Romanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

Çekya: Zidek 3, Bohacik 1, Sehnal, Krejci 10, Kriz 6, Hruban 7, Kejval, Peterka 8, Krivanek 2, Balint, Svoboda 6, Kyzlink 7

Portekiz: Brito, Williams 10, Ventura 2, Queiroz 5, Queta 23, Voytso 2, Amarante, Gameiro, Relvao 2, Nuno Sa, Lisboa 15, Candido Sa 3

1. Periyot: 10-13

Devre: 29-32

3. Periyot: 40-45

İlgili Konular: #Portekiz #Çekya #EuroBasket

