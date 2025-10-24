İsrail'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı: 'Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.10.2025 14:28:00
İsrail medyası, Galatasaraylı taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı öncesi oluşturduğu koreografiyi UEFA'ya şikayet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşma öncesi dev Filistin bayrağı ve "Soykırımı durdurun" (Stop The Genocide) yazısıyla oluşturdukları koreografi, İsrail medyasının UEFA'ya şikayetine konu oldu.

Tüm dünyanın dikkatini çeken koreografinin fotoğrafını sosyal medya platformundan paylaşan Hayom gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri: Türk Galatasaray taraftarları pankartlarla Filistin bayrağı oluşturdu ve 'Soykırımı durdurun' yazan dev bir pankart açtı. UEFA ceza verecek mi?" ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle spordan men edilmesi konusunda uluslararası kamuoyunun büyük baskısı altında.

UEFA İcra Kurulu, İsrail'i milli takım ve kulüp bazında turnuvalardan men etmek için harekete geçmiş, planlanan olağanüstü toplantı Barış Planı'nın açıklanmasıyla rafa kaldırılmıştı.

