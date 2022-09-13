İsrailli kulüp, Fenerbahçeli Bruma'ya talip oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Bruma'ya İsrailli kulüp Maccabi Tel-Aviv'in talip olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderilen lisans listesinde kadroya almadığı Bruma'ya İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'in talip olduğu öğrenildi.
Sezon başında PSV'den 4 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma'ya lisans çıkarılmamış ve Portekizli oyuncu ocak ayına kadar kadronun dışında tutulmuştu. Önce PSV Eindhoven’a Bruma'yı geri vermek isteyen Fenerbahçe ret cevabı alınca transferin devam ettiği ülkelerden 27 yaşındaki oyuncu için teklif beklemeye başladı.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Sporx’in aktardığına göre, İsrailli kulüp Maccabi Tel-Aviv, Bruma'nın durumunu sormak ve resmi transfer teklifi yapmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
2014 - 2017 yılları arasında Galatasaray'da oynayan ve bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 resmi maça çıkan Bruma, 1 asistlik katkıda bulunmuştu.
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